Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень непростой ситуацию, которая складывается для вооружённых сил его страны в районе города Угледара, что к юго-западу от Донецка.

В своём телеграм-канале он сообщил, что провёл заседание Ставки Верховного главнокомандующего в новом расширенном формате. Там и была изложена соответствующая информация.

"Угледарское направление, оперативно-тактическая группировка "Донецк" — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся", — сказал Зеленский.

А главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте, особо остановился на том, как идёт мобилизация. Также Зеленский заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко о формировании новых бригад так называемой гвардии наступления.