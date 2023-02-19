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19 февраля, 20:55

Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень непростой ситуацию, которая складывается для вооружённых сил его страны в районе города Угледара, что к юго-западу от Донецка.

В своём телеграм-канале он сообщил, что провёл заседание Ставки Верховного главнокомандующего в новом расширенном формате. Там и была изложена соответствующая информация.

"Угледарское направление, оперативно-тактическая группировка "Донецк" — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся", — сказал Зеленский.

А главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте, особо остановился на том, как идёт мобилизация. Также Зеленский заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко о формировании новых бригад так называемой гвардии наступления.

Бойцы группировки "Восток" разгромили подразделение ВСУ под Угледаром

Бойцы группировки "Восток" разгромили подразделение ВСУ под Угледаром

Ранее в Минобороны рассказали, что бойцы российской группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Угледар и Новосёлка в ДНР.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев
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