ВС России ведут бои уже почти в самом центре Артёмовска
Советник Пушилина: Российская армия ведёт бои в районе центра Артёмовска
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о продвижении российских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут). По его словам, бои за город идут уже почти в самом центре.
"Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артёмовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Гагин отметил, что сдача города украинскими войсками — это лишь вопрос времени, а также поделился предчувствием, что Артёмовск перейдёт под контроль ВС РФ уже совсем скоро.
Ранее Лайф писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский допустил отход ВСУ из Артёмовска. Он заявил, что украинские войска не планируют удерживать город и будут оставаться там, "пока это будет разумно".
Vk.com / Минобороны России