ВС России ведут бои уже почти в самом центре Артёмовска

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о продвижении российских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут). По его словам, бои за город идут уже почти в самом центре.

"Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артёмовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Гагин отметил, что сдача города украинскими войсками — это лишь вопрос времени, а также поделился предчувствием, что Артёмовск перейдёт под контроль ВС РФ уже совсем скоро.