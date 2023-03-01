На Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска

ВСУ могут тактически отступить из Артёмовска, так как командование не хочет рисковать жизнями своих солдат. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил советник президента Украины Александр Роднянский.

"Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — отметил Роднянский.