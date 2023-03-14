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14 марта, 08:21

Кремль раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией

Песков сообщил, что Путин проведёт мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

У президента Владимира Путина запланированы мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, накануне праздника российский лидер также проведёт совещание, связанное с предстоящей датой.

"Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдёт накануне. И в сам день годовщины будут ещё некоторые мероприятия у президента", — сказал представитель Кремля.

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Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александр Юнашев
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