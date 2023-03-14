Кремль раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Песков сообщил, что Путин проведёт мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
У президента Владимира Путина запланированы мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, накануне праздника российский лидер также проведёт совещание, связанное с предстоящей датой.
"Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдёт накануне. И в сам день годовщины будут ещё некоторые мероприятия у президента", — сказал представитель Кремля.
Ранее в России предложили сделать день возвращения Крыма в родную гавань общенациональным государственным праздником. По словам политолога Алексея Ярошенко, это было бы правильно с точки зрения формирования общероссийской идентичности, поскольку с этого дня наша страна "начала своё укрепление".
ТАСС / POOL / Илья Питалев