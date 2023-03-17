Крым стал ярким примером прорывного развития территории страны, заявил эксперт
Политолог Асафов назвал Крым ярким примером прорывного развития территории России
Крым является ярким примером прорывного развития территории. На это в беседе с Лайфом обратил внимание политолог Александр Асафов, выделяя ключевые моменты совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в котором участвовал президент России Владимир Путин.
Эксперт указал, что полуостров (вопреки предсказаниям) не стал обременением, а российская экономика не только не понесла ущерб, но и приобрела. Территория стала очень привлекательным инвестиционным пространством, добавил он.
"Безусловно, как было сказано и ранее, Крым — это предмет особой гордости всей страны. И, конечно, президента тоже. Крым и Севастополь были такой незаживающей исторической травмой. И вот девять лет назад она была ликвидирована, уврачёвана, и это вызывает особую гордость за страну", — заявил политолог.
Асафов также отдельно отметил роль Крыма и Севастополя в традиционной общественной жизни и культуре, ведь полуостров — уникальное пространство, связанное с многовековой историей страны. Сейчас заново возрождаются масштабные культурные мероприятия, фестивали, Севастополь был укреплён как главная база Черноморского флота, обратил внимание наш собеседник.
"Все планы реализуются, и это историческое значение в совещании было отражено", — добавил Асафов.
Ранее Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором и поздравил всех с годовщиной. Глава государства напомнил, что жители полуострова решили "вновь и навсегда стать частью единой, большой страны". Также президент пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для полуострова.
ТАСС / Сергей Мальгавко