Крым стал ярким примером прорывного развития территории страны, заявил эксперт

Крым является ярким примером прорывного развития территории. На это в беседе с Лайфом обратил внимание политолог Александр Асафов, выделяя ключевые моменты совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в котором участвовал президент России Владимир Путин.

Эксперт указал, что полуостров (вопреки предсказаниям) не стал обременением, а российская экономика не только не понесла ущерб, но и приобрела. Территория стала очень привлекательным инвестиционным пространством, добавил он.

"Безусловно, как было сказано и ранее, Крым — это предмет особой гордости всей страны. И, конечно, президента тоже. Крым и Севастополь были такой незаживающей исторической травмой. И вот девять лет назад она была ликвидирована, уврачёвана, и это вызывает особую гордость за страну", — заявил политолог.

Асафов также отдельно отметил роль Крыма и Севастополя в традиционной общественной жизни и культуре, ведь полуостров — уникальное пространство, связанное с многовековой историей страны. Сейчас заново возрождаются масштабные культурные мероприятия, фестивали, Севастополь был укреплён как главная база Черноморского флота, обратил внимание наш собеседник.