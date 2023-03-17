Путин пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для Крыма

"Прежде хочу поздравить всех граждан страны с наступающим днём воссоединения Крыма с РФ", — отметил глава государства, открывая совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. — "Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер и мы сделаем всё, чтобы пресечь угрозы".

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. В этом году отмечается девять лет со дня воссоединения. Ранее сенатор Ольга Ковитиди заверила, что безопасности региона сегодня уделяется большое внимание на фоне запугиваний Киева, поэтому полуостров надёжно защищён.