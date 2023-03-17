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17 марта, 14:14

Путин пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для Крыма

Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающей годовщиной воссоединения РФ и Крыма, пообещав пресекать все угрозы безопасности для полуострова.

"Прежде хочу поздравить всех граждан страны с наступающим днём воссоединения Крыма с РФ", — отметил глава государства, открывая совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. — "Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер и мы сделаем всё, чтобы пресечь угрозы".

Жители Южно-Сахалинска устроили флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Жители Южно-Сахалинска устроили флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. В этом году отмечается девять лет со дня воссоединения. Ранее сенатор Ольга Ковитиди заверила, что безопасности региона сегодня уделяется большое внимание на фоне запугиваний Киева, поэтому полуостров надёжно защищён.

Обложка ©

ТАСС / ра / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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  • Крым, Республика

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    Комментарий

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    Людмила Федченкосегодня в 14:54

    Мне понравились стихи Анны Кирпиченко. посвящённые В. В, Путину: Побед и успехов блестящих, удач грандиозных во всём! Достаток, гармония, счастье Чтоб только росли день за днём! Я согласна с Анной, только благодаря В, в, Путину и России у народов планеты есть шанс пожить без ядерной войны, к которой на миллиард процентов стремятся Вашингтон. пентагон, президентский корпус блока Нато и Ес!

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