Сенатор Ковитиди: Крым надёжно защищён

Безопасности Крыма сегодня уделяется большое внимание на фоне запугиваний Киева, поэтому сегодня полуостров надёжно защищён. Об этом заявила член Совфеда Ольга Ковитиди в ходе видеомоста Москва – Симферополь "Крым и Россия — вместе навсегда!".

"Большое внимание сегодня главой республики уделяется безопасности Крыма, [так как] нас запугивают предстоящими весенними наступлениями, группировками какими-то. <…> Хочу ещё раз <…> процитировать главу Республики Крым Сергея Аксёнова, который сказал, что Крым надёжно защищён, поэтому поддаваться на панику мы не будем, [но] расслабляться мы тоже не будем", — цитирует её ТАСС.