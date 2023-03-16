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16 марта, 16:55

Сенатор Ковитиди: Крым надёжно защищён

Безопасности Крыма сегодня уделяется большое внимание на фоне запугиваний Киева, поэтому сегодня полуостров надёжно защищён. Об этом заявила член Совфеда Ольга Ковитиди в ходе видеомоста Москва – Симферополь "Крым и Россия — вместе навсегда!".

"Большое внимание сегодня главой республики уделяется безопасности Крыма, [так как] нас запугивают предстоящими весенними наступлениями, группировками какими-то. <…> Хочу ещё раз <…> процитировать главу Республики Крым Сергея Аксёнова, который сказал, что Крым надёжно защищён, поэтому поддаваться на панику мы не будем, [но] расслабляться мы тоже не будем", — цитирует её ТАСС.

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Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. В этом году отмечается девять лет со дня воссоединения. Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что Киев "в честь" годовщины может попытаться организовать провокации.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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