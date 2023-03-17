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17 марта, 16:10

Путин заявил о необходимости слаженной работы в единой команде и привёл в пример Крым

Президент России Владимир Путин отметил, что всегда нужно работать чётко, слаженно и для людей. В качестве примера глава государства привёл развитие Крыма и Севастополя.

"Уважаемые коллеги, эти девять лет (с момента воссоединения Крыма с Россией. — Прим. Лайфа) и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолевать любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так — для людей, чётко, слаженно, в одной, единой команде", — обратился президент к участникам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

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Ранее Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором и поздравил всех с годовщиной. Глава государства напомнил, что жители полуострова решили "вновь и навсегда стать частью единой, большой страны". Также президент пообещал сделать всё, чтобы пресечь угрозы безопасности для полуострова.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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