Хуснуллин: За 9 лет в Крыму удалось полностью решить проблемы с водой, газом и электричеством

За девять лет в составе России Крым удалось полностью обеспечить газом, водой и электроэнергией. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

"Сегодня Крым полностью обеспечен газом, и очень важная работа была сделана, чтобы в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объёмом газа с учётом развития. Полностью Крым обеспечен электроэнергией. <…> И полностью решена проблема воды", — доложил он президенту России Владимиру Путину.