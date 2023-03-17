Хуснуллин: За 9 лет в Крыму удалось полностью решить проблемы с водой, газом и электричеством
За девять лет в составе России Крым удалось полностью обеспечить газом, водой и электроэнергией. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.
"Сегодня Крым полностью обеспечен газом, и очень важная работа была сделана, чтобы в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объёмом газа с учётом развития. Полностью Крым обеспечен электроэнергией. <…> И полностью решена проблема воды", — доложил он президенту России Владимиру Путину.
Напомним, 26 февраля 2022 года российские военные ликвидировали бетонную дамбу, которую Киев установил в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. После операции канал начал заполняться водой из Днепра. Сейчас полуостров полностью обеспечен водой, её запасы на полуострове составляют 240 миллионов кубических метров.
ТАСС / Сергей Мальгавко