В Крыму оценили запасы воды
Глава парламента Крыма заверил, что полуостров полностью обеспечен водой
Крым полностью обеспечен водой, её запасы на полуострове составляют 240 миллионов кубических метров. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Водой республика обеспечена. Сегодня запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров, тогда как в год Крым потребляет 140 миллионов. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге", — сказал он РИА "Новости".
Он добавил, что разблокировка Северо-Крымского канала прошлой весной помогла дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства и возрождение рисоводства в регионе.
Ранее Владимир Константинов заявил, что украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму. Речь идёт как о движимом, так и недвижимом имуществе, которое переписывается на различные аффилированные структуры.
ТАСС / Сергей Мальгавко