В Крыму построят новое водохранилище

В Крыму могут построить новое Мартовское водохранилище в Бахчисарайском районе, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определённая (с водообеспечением. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул он.

Сейчас вода поступает в Ялту по каналу через главную горную гряду полуострова из Счастливенского и Загорского водохранилищ. Создание нового объекта поможет дополнительно наполнять их водой. Аксёнов добавил, что также обсуждается возможность строительства Солнечногорского водохранилища для Алуштинского региона.

"Мы от "Артека" перекачку в ту сторону (Алушты. — Прим. Лайфа) готовы организовать. 3 марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если (Солнечногорское. — Прим. Лайфа) водохранилище, там просто большой объём земляных работ, на восемь миллионов кубометров", — пояснил он.