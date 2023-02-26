В Крыму построят новое водохранилище
Аксёнов рассказал о планах построить новое водохранилище для нужд Ялты
В Крыму могут построить новое Мартовское водохранилище в Бахчисарайском районе, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Но это просто потому, что в Ялте других источников воды не было, сезонность определённая (с водообеспечением. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул он.
Сейчас вода поступает в Ялту по каналу через главную горную гряду полуострова из Счастливенского и Загорского водохранилищ. Создание нового объекта поможет дополнительно наполнять их водой. Аксёнов добавил, что также обсуждается возможность строительства Солнечногорского водохранилища для Алуштинского региона.
"Мы от "Артека" перекачку в ту сторону (Алушты. — Прим. Лайфа) готовы организовать. 3 марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если (Солнечногорское. — Прим. Лайфа) водохранилище, там просто большой объём земляных работ, на восемь миллионов кубометров", — пояснил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что создание в Крыму фортификационной линии поддержано федеральными властями. Он отметил, что меры являются предупредительными, а линией обороны станет "весь полуостров, в границах".
ТАСС / Сергей Мальгавко