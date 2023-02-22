Аксёнов заявил, что Путин поддержал идею о создании фортификационной линии в Крыму

Создание в Крыму оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. С такой инициативой ранее выступили власти республики.

"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. <...> Хочешь мира — готовься к войне. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", — сказал Аксёнов журналистам.

Меры являются предупредительными, а линия обороны — "это весь полуостров, в границах", уточнил глава Крыма. Он также напомнил, что Крым принадлежит России и останется российским навсегда, "кто бы там что ни планировал".

"Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", — заметил Аксёнов.