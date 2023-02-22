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Опубликовано 22 февраля 2023, 13:17

Аксёнов заявил, что Путин поддержал идею о создании фортификационной линии в Крыму

Создание в Крыму оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. С такой инициативой ранее выступили власти республики.

"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. <...> Хочешь мира — готовься к войне. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", — сказал Аксёнов журналистам.

Меры являются предупредительными, а линия обороны — "это весь полуостров, в границах", уточнил глава Крыма. Он также напомнил, что Крым принадлежит России и останется российским навсегда, "кто бы там что ни планировал".

"Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", — заметил Аксёнов.

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Ранее командующий Объединёнными силами ВСУ Наев заявил о подготовке Киева к наступлению, но на детали даже не намекнул. В свою очередь Буданов утверждает, что "решающие бои состоятся с середины и до конца весны".

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ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Фальке
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