Аксёнов заявил, что Путин поддержал идею о создании фортификационной линии в Крыму
Создание в Крыму оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. С такой инициативой ранее выступили власти республики.
"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. <...> Хочешь мира — готовься к войне. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", — сказал Аксёнов журналистам.
Меры являются предупредительными, а линия обороны — "это весь полуостров, в границах", уточнил глава Крыма. Он также напомнил, что Крым принадлежит России и останется российским навсегда, "кто бы там что ни планировал".
"Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", — заметил Аксёнов.
Ранее командующий Объединёнными силами ВСУ Наев заявил о подготовке Киева к наступлению, но на детали даже не намекнул. В свою очередь Буданов утверждает, что "решающие бои состоятся с середины и до конца весны".
ТАСС / Михаил Метцель