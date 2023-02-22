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22 февраля, 12:49

Украинский военачальник заявил о подготовке наступления

Командующий Объединёнными силами ВСУ Наев заявил о подготовке Киева к наступлению

<p>Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serhii_Naiev_2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Министерство обороны Украины</p>

Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. Обложка © Wikipedia / Министерство обороны Украины

Киев готовится к наступлению, но все остальные подробности о нём останутся в тайне. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".

"Касательно подготовки нашего наступления. Мы готовим соответствующие силы для этого, а когда оно состоится — это тайна", — сказал Наев.

Как предположил ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в беседе с журналом Forbes, решающие бои состоятся "с середины и до конца весны".

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На прошлой неделе замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала легитимными целями для Украины военные объекты в Крыму. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные высказывания лишь подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной. В Госдуме же заявление Нуланд расценили как прямую угрозу безопасности России.

Ирина Фальке
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