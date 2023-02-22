Украинский военачальник заявил о подготовке наступления
Командующий Объединёнными силами ВСУ Наев заявил о подготовке Киева к наступлению
Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. Обложка © Wikipedia / Министерство обороны Украины
Киев готовится к наступлению, но все остальные подробности о нём останутся в тайне. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".
"Касательно подготовки нашего наступления. Мы готовим соответствующие силы для этого, а когда оно состоится — это тайна", — сказал Наев.
Как предположил ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в беседе с журналом Forbes, решающие бои состоятся "с середины и до конца весны".
На прошлой неделе замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала легитимными целями для Украины военные объекты в Крыму. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные высказывания лишь подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной. В Госдуме же заявление Нуланд расценили как прямую угрозу безопасности России.