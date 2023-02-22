Украинский военачальник заявил о подготовке наступления

Киев готовится к наступлению, но все остальные подробности о нём останутся в тайне. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ".

"Касательно подготовки нашего наступления. Мы готовим соответствующие силы для этого, а когда оно состоится — это тайна", — сказал Наев.