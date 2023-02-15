В Крыму заявили о массированной информатаке со стороны Киева и увидели в этом дурной знак для ВСУ

Массированная информационная атака Украины на Крым фиксируется в последние дни, заявил в телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"В последние дни фиксируем массированную информационную атаку украинских ресурсов. "Семьи массово выезжают из Крыма", "Боеприпасы складируют на гражданских объектах", "Концлагеря для украинских детей", "В Крыму спад промышленности" — это из заголовков. Доказательств нет, как и нет ничего в этих материалах, кроме лжи", — написал Крючков.

По его словам, озвучивают весь этот бред непонятные люди, которых подписывают советниками, политологами, экспертами, хотя на самом деле это "просто говорящие головы без рода и племени". Советник главы Крыма добавил, что цель этой атаки понятна: Киев хочет сместить акцент со своих проблем на фронте и в стране и попытаться сформировать пятую колонну на полуострове.

"Не выйдет. В Крыму хорошо знают, чего стоит киевская пропаганда", — подчеркнул Крючков, добавив, что "симптомы очень хорошие", ведь каждый раз информационные атаки на Крым совпадают с поражениями на фронте ВСУ.