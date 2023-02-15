"Пытаем морем и солнцем": Аксёнова рассмешил фейк о лагерях для "перевоспитания украинских детей" в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал западные сообщения о ситуации с украинскими детьми на полуострове. Поводом для него послужила статья в Reuters, в которой были приведены выдержки из отчёта исследователей Йельского университета. В нём сказано, что они якобы выявили лагеря на полуострове, где украинские дети насильно содержались с целью "политического перевоспитания".

"Да, вот такие "плохие русские": пытают детей морем, солнцем, целебным климатом, образовательными и развлекательными программами, а возможно, даже и советскими мультиками. Настоящий детский кошмар и детский ГУЛАГ", — написал он в телеграм-канале.

Как считает Аксёнов, врагам нашей страны страшно представить, что из таких детей "вырастут свободные, здоровые, образованные и патриотичные граждане великой России". Он указал, что именно из украинских детей пытаются "вырастить не помнящих родства рабов для западных господ и превратить в пушечное мясо для войны Запада против России".