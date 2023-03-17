Путин: Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян, особенно жителей Крыма, с наступающим Днём воссоединения полуострова с Россией. С поздравлений началось в пятницу совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в котором принимает участие глава государства.

Выбор, который сделали крымчане на референдуме в 2014 году, Путин назвал историческим. Он напомнил, что жители полуострова решили "вновь и навсегда стать частью единой, большой страны".

"Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией", — сказал президент.