Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь

Российский лидер Владимир Путин сел за руль ради поездки в Севастополь. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, запланированные на сегодня мероприятия должны были пройти по видеосвязи, однако президент России решил посетить город в этот исторический день.

"Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Всё было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулём. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!" — написал он в телеграм-канале.