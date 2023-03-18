"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 13:27

Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь

<p>Владимир Путин во время поездки на автомобиле по Крымскому мосту через Керченский пролив. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин во время поездки на автомобиле по Крымскому мосту через Керченский пролив. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Российский лидер Владимир Путин сел за руль ради поездки в Севастополь. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, запланированные на сегодня мероприятия должны были пройти по видеосвязи, однако президент России решил посетить город в этот исторический день.

Путин с рабочим визитом находится в Севастополе. Видео © t.me / РаZVожаев

"Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Всё было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулём. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!" — написал он в телеграм-канале.

Напомним, глава государства Владимир Путин в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма прибыл в Севастополь. Как сообщает корреспондент Лайфа, в частности, российский лидер запустит первые объекты историко-археологического парка в Херсонесе Таврическом. В ходе визита Путин открыл детский центр "Корсунь" — филиал "Артека", а также детскую школу искусств.

Путин заявил о необходимости слаженной работы в единой команде и привёл в пример Крым

Путин заявил о необходимости слаженной работы в единой команде и привёл в пример Крым

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Севастополь
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров