Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь
Владимир Путин во время поездки на автомобиле по Крымскому мосту через Керченский пролив. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
Российский лидер Владимир Путин сел за руль ради поездки в Севастополь. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, запланированные на сегодня мероприятия должны были пройти по видеосвязи, однако президент России решил посетить город в этот исторический день.
Путин с рабочим визитом находится в Севастополе. Видео © t.me / РаZVожаев
"Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Всё было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулём. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер!" — написал он в телеграм-канале.
Напомним, глава государства Владимир Путин в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма прибыл в Севастополь. Как сообщает корреспондент Лайфа, в частности, российский лидер запустит первые объекты историко-археологического парка в Херсонесе Таврическом. В ходе визита Путин открыл детский центр "Корсунь" — филиал "Артека", а также детскую школу искусств.