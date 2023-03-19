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19 марта, 03:12

Путин впервые съездил в Донбасс

Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь

Президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства прилетел на вертолёте. По городу он передвигался на автомобиле, объехал несколько районов, совершая остановки. В Невском микрорайоне Путин пообщался с местными жителями, по приглашению одной из семей даже зашёл в гости.

В ходе поездки вице-премьер Марат Хуснуллин подробно изложил президенту детали строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.

В Мариуполе завершено разминирование металлургического комбината имени Ильича

В Мариуполе завершено разминирование металлургического комбината имени Ильича

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", — добавили в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь. Глава государства посетил город в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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