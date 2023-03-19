Путин впервые съездил в Донбасс
Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь
Президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства прилетел на вертолёте. По городу он передвигался на автомобиле, объехал несколько районов, совершая остановки. В Невском микрорайоне Путин пообщался с местными жителями, по приглашению одной из семей даже зашёл в гости.
В ходе поездки вице-премьер Марат Хуснуллин подробно изложил президенту детали строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях.
"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", — добавили в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин лично сел за руль ради поездки в Севастополь. Глава государства посетил город в день девятой годовщины воссоединения России и Крыма.