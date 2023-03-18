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Опубликовано 17 марта 2023, 21:28

В Мариуполе завершено разминирование металлургического комбината имени Ильича

Российские сапёры завершили разминирование на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Работы проводились специалистами противоминного центра ВС РФ, рассказал зампредседателя Правительства ДНР — министр промышленности и торговли Владимир Рущак.

"Закончились мероприятия по разминированию металлургического комбината имени Ильича. Это 1024 га, порядка 250 объектов промышленной инфраструктуры. Эта грандиозная работа проведена противоминным центром", — отметил он.

В скором времени будут подписаны акты выполненных работ, добавил Рущак. По его словам, после этого предприятие сможет полноценно проводить технико-экономический аудит и восстановительные работы по основным технологическим подразделениям, которые не были разрушены в ходе боевых действий.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе комбинат "Азовсталь" не будет восстанавливаться в том виде, в котором он был изначально. Как рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, было решено создать на том месте технопарк и экопарк с достаточно привлекательным видом.

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын
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