На заводе "Азовмаш" в Мариуполе нашли икону с идеологами фашизма на Украине

Во время разминирования завода "Азовмаш" в Мариуполе российские сапёры обнаружили националистические журналы, издававшиеся под редакцией украинского подразделения "Азов"*. Такую "прессу" боевики распространяли среди единомышленников.

"Здесь журналы, которые изготавливались под редакцией небезызвестного подразделения полка “Азов”, фотография Степана Бандеры, и изображение Божьей Матери и всех идеологов фашизма на Украине. Они все здесь на одной иконке", — рассказали телеканалу "Звезда" сапёры.

При разминировании в подвалах были найдены личные вещи, и мебель, и остатки еды. В бывших бомбоубежищах размещались казармы, лазарет и места для отдыха. Сейчас там ведётся разбор завалов.

Как писал ранее Лайф, пленным бойцам ВСУ передали книжки о зверствах бандеровцев. Российское военно-историческое общество (РВИО) издало 25-тысячный тираж.