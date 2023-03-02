На заводе "Азовмаш" в Мариуполе нашли икону с идеологами фашизма на Украине
Иконка, найденная на заводе "Азовмаш". Фото © Телеканал "Звезда"
Во время разминирования завода "Азовмаш" в Мариуполе российские сапёры обнаружили националистические журналы, издававшиеся под редакцией украинского подразделения "Азов"*. Такую "прессу" боевики распространяли среди единомышленников.
"Здесь журналы, которые изготавливались под редакцией небезызвестного подразделения полка “Азов”, фотография Степана Бандеры, и изображение Божьей Матери и всех идеологов фашизма на Украине. Они все здесь на одной иконке", — рассказали телеканалу "Звезда" сапёры.
При разминировании в подвалах были найдены личные вещи, и мебель, и остатки еды. В бывших бомбоубежищах размещались казармы, лазарет и места для отдыха. Сейчас там ведётся разбор завалов.
Как писал ранее Лайф, пленным бойцам ВСУ передали книжки о зверствах бандеровцев. Российское военно-историческое общество (РВИО) издало 25-тысячный тираж.
* Запрещённая в России террористическая организация.