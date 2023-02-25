Пушилин рассказал, что будет с "Азовсталью"

В Мариуполе комбинат "Азовсталь" не будет восстанавливаться в том виде, в котором он был изначально. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, было решено создать на том месте технопарк и экопарк с достаточно привлекательным видом.