Пушилин рассказал, что будет с "Азовсталью"
Пушилин: "Азовсталь" не будут восстанавливать в прежнем виде
В Мариуполе комбинат "Азовсталь" не будет восстанавливаться в том виде, в котором он был изначально. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, было решено создать на том месте технопарк и экопарк с достаточно привлекательным видом.
"Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", — сказал Пушилин телеканалу "Оплот ТВ".
Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая прошлого года. Катакомбы комбината долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов.