"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 20:35

Пушилин рассказал, что будет с "Азовсталью"

Пушилин: "Азовсталь" не будут восстанавливать в прежнем виде

В Мариуполе комбинат "Азовсталь" не будет восстанавливаться в том виде, в котором он был изначально. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, было решено создать на том месте технопарк и экопарк с достаточно привлекательным видом.

"Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", — сказал Пушилин телеканалу "Оплот ТВ".

Раскрыты планы по превращению "Азовстали" в Мариуполе в технопарк

Раскрыты планы по превращению "Азовстали" в Мариуполе в технопарк

Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая прошлого года. Катакомбы комбината долгое время служили укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов.

Обложка ©

Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров