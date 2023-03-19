Хуснуллин заявил о желании пожить в каждом новом регионе России
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить в Мариуполе неделю
Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом — в каждом новом регионе. Об этом он сказал во время визита главы государства в город.
"Я сам один-два раза в месяц точно бываю. Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе", — сказал Хуснуллин Путину.
Ранее сообщалось, что Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Он прибыл в город на вертолёте, а по населённому пункту передвигался на автомобиле. Хуснуллин рассказал Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город.
LIFE