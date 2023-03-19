Хуснуллин заявил о желании пожить в каждом новом регионе России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом — в каждом новом регионе. Об этом он сказал во время визита главы государства в город.

"Я сам один-два раза в месяц точно бываю. Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе", — сказал Хуснуллин Путину.