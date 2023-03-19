Хуснуллин раскрыл подробности визита Путина в Мариуполь
Хуснуллин: Путин прилетел в Мариуполь вечером 18 марта и оценил ход строительных работ
Президент России Владимир Путин прибыл в Мариуполь вечером 18 марта и оценил ход строительных работ, которые проводятся в городе после разрушений. Об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Вчера весь день работал в городе, провёл ряд совещаний и посетил объекты. Обсудили реализацию мастер-плана города. Вечером прилетел Владимир Владимирович и оценил ход работ. Комплексно посмотрели объекты по всему Мариуполю", — отметил он.
В первую очередь Путин осмотрел ЖК "Невский", где возводят шесть девятиэтажных домов, детский сад на 150 детей и школу на 1,1 тысячи учеников. Число жителей Мариуполя постоянно растёт, всего планируется ввести в городе 500 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день сдано 35 домов на 2,5 тысячи квартир. В ходе строительства власти обдумывают создание площадок для размещения бизнеса.
"Отдельно, конечно, занимаемся коммунальной инфраструктурой. К осенне-зимнему периоду была поставлена задача дать тепло в тысячу домов. На сегодня эта цифра — более 1400. Для этого активно восстанавливаем котельные и теплотрассы", — подчеркнул Хуснуллин.
Вместе с тем идёт строительство современного комплекса Федерального медико-биологического агентства в Мариуполе. На первом этаже учреждения будет лечебно-диагностический корпус с отделением скорой помощи, оперблоком, реанимацией и стационаром. До конца 2023 года планируется завершить работы. Ведётся и активное восстановление школ и детсадов, а к 1 сентября откроются Приазовский государственный технический университет и Мариупольский госуниверситет.
Хуснуллин отметил работу над Приморским парком, преображение которого будет происходить поэтапно. Что же касается дорог, то в этом году в городе построят 55 километров и пять мостов. До конца 2023-го планируется закончить реконструкцию стадиона "Ильичёвец". А труппа в филармонии уже готова выступать. Также есть задача до конца года восстановить все фасады в историческом центре города.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.