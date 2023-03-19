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19 марта, 13:22

В Госдуме объяснили значимость визита Путина в Мариуполь

Депутат ГД Толстой: Приезд Путина в Мариуполь показал, что изменения придут и в другие города

Приезд президента России Владимира Путина в Мариуполь является знаком того, что совсем скоро аналогичные изменения будут наблюдаться и в других городах новых регионов страны. Об этом телеканалу "360" заявил депутат Госдумы РФ Пётр Толстой.

"Самое главное значение этого шага в том, что президент приехал в новый регион. Мариуполь в этом смысле символическое место. Он начал восстанавливаться после тех трагических событий, которые пережили жители города", — отметил Толстой.

Парламентарий выразил уверенность, что мы ещё не раз убедимся в том, что подобные изменения будут происходить и в других городах.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Глава государства за рулём автомобиля осмотрел, как идёт процесс благоустройства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жители Мариуполя начали возвращаться в город и интересуются рабочими местами.

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ТАСС / Метцель Михаил

Артур Белкин
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