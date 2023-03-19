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19 марта, 11:12

Песков анонсировал визиты Путина в регионы в РФ в ближайшие недели

Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит поездки в несколько регионов страны, однако, какие именно, не уточняется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В планах президента визиты в регионы в течение предстоящих двух-трёх недель", — подчеркнул Песков.

Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя

Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Глава государства за рулём автомобиля осмотрел, как идёт процесс благоустройства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жители Мариуполя начали возвращаться в город и интересуются рабочими местами.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александр Юнашев
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