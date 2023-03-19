Песков анонсировал визиты Путина в регионы в РФ в ближайшие недели
Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит поездки в несколько регионов страны, однако, какие именно, не уточняется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В планах президента визиты в регионы в течение предстоящих двух-трёх недель", — подчеркнул Песков.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Глава государства за рулём автомобиля осмотрел, как идёт процесс благоустройства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жители Мариуполя начали возвращаться в город и интересуются рабочими местами.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow