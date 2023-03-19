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19 марта, 10:22

Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя

Российский лидер Владимир Путин даст поручения разобраться с проблемами, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Речь, в частности, идёт о задержках зарплат и оформлении гражданства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", — пояснил представитель Кремля.

"Надо знакомиться поближе": Путин пообщался с мариупольцами и зашёл в гости

"Надо знакомиться поближе": Путин пообщался с мариупольцами и зашёл в гости

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями, побывал в филармонии, которую восстановили за три месяца.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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