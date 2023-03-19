Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя

Российский лидер Владимир Путин даст поручения разобраться с проблемами, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Речь, в частности, идёт о задержках зарплат и оформлении гражданства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.