Песков: Путин даст новые поручения после встречи с жителями Мариуполя
Российский лидер Владимир Путин даст поручения разобраться с проблемами, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Речь, в частности, идёт о задержках зарплат и оформлении гражданства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями, побывал в филармонии, которую восстановили за три месяца.
Telegram / "Кремль. Новости"