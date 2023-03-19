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19 марта, 10:21

Путин пообещал разобраться с задержками зарплат и очередями за паспортами в Мариуполе

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с задержками зарплаты в Мариуполе. Об этом он заявил в ответ на жалобы местных жителей во время общения с ними.

Путин пообещал разобраться с проблемой задержки зарплат в Мариуполе. Видео © LIFE

Мужчина рассказал главе государства, что он работает в коммунальной сфере и испытывает трудности с получением оплаты за свой труд.

"В России на сегодняшний день этого вопроса не существует. Разберёмся обязательно! Мне даже странно это слушать. Даже не сомневайтесь", — заявил Путин.

Главе государства также пожаловались на очереди при получении паспортов. Он пообещал поработать и над этой проблемой.

"Надо знакомиться поближе": Путин пообщался с мариупольцами и зашёл в гости

"Надо знакомиться поближе": Путин пообщался с мариупольцами и зашёл в гости

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита рассказал ему, что жители стали активно возвращаться в город после начала процесса благоустройства. Президент осмотрел филармонию, которую восстановили за три месяца. Глава государства прокомментировал минирование больничных объектов в Мариуполе со стороны ВСУ. Он заявил, что "нормальные люди так не делают".

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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