Путин пообещал разобраться с задержками зарплат и очередями за паспортами в Мариуполе
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с задержками зарплаты в Мариуполе. Об этом он заявил в ответ на жалобы местных жителей во время общения с ними.
Путин пообещал разобраться с проблемой задержки зарплат в Мариуполе. Видео © LIFE
Мужчина рассказал главе государства, что он работает в коммунальной сфере и испытывает трудности с получением оплаты за свой труд.
"В России на сегодняшний день этого вопроса не существует. Разберёмся обязательно! Мне даже странно это слушать. Даже не сомневайтесь", — заявил Путин.
Главе государства также пожаловались на очереди при получении паспортов. Он пообещал поработать и над этой проблемой.
Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита рассказал ему, что жители стали активно возвращаться в город после начала процесса благоустройства. Президент осмотрел филармонию, которую восстановили за три месяца. Глава государства прокомментировал минирование больничных объектов в Мариуполе со стороны ВСУ. Он заявил, что "нормальные люди так не делают".
LIFE