Путин пообещал разобраться с задержками зарплат и очередями за паспортами в Мариуполе

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с задержками зарплаты в Мариуполе. Об этом он заявил в ответ на жалобы местных жителей во время общения с ними.

Путин пообещал разобраться с проблемой задержки зарплат в Мариуполе. Видео © LIFE

Мужчина рассказал главе государства, что он работает в коммунальной сфере и испытывает трудности с получением оплаты за свой труд.

"В России на сегодняшний день этого вопроса не существует. Разберёмся обязательно! Мне даже странно это слушать. Даже не сомневайтесь", — заявил Путин.