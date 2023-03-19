Путин — о минировании больниц в Мариуполе бойцами ВСУ: Нормальные люди так не делают
Президент России Владимир Путин прокомментировал минирование больничных объектов в Мариуполе со стороны ВСУ. Он заявил, что "нормальные люди так не делают". Повреждённые объекты главе государства показал вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки по городу.
"Это так называемые нацики. Нормальные люди так не делают", — сказал президент.
По словам Хуснуллина, он посещал больницу сразу после освобождения города. Он рассказал, что в помещениях по соседству жили беженцы и больные, а также проводились операции. При этом всё оборудование медучреждения было заминировано.
Напомним, президент России Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о том, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после начала процесса благоустройства. Главным для них является вопрос с рабочими местами.