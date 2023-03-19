Путин — о минировании больниц в Мариуполе бойцами ВСУ: Нормальные люди так не делают

Президент России Владимир Путин прокомментировал минирование больничных объектов в Мариуполе со стороны ВСУ. Он заявил, что "нормальные люди так не делают". Повреждённые объекты главе государства показал вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки по городу.

"Это так называемые нацики. Нормальные люди так не делают", — сказал президент.