Вокруг Азовского моря замкнут автомобильное кольцо в 2024 году

Автомобильная дорога вокруг всего побережья Азовского моря появится в 2024 году. Об этом сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя курирующий развитие полуострова вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас дорога М4 "Дон" с обходом Аксая в этом году будет завершена, у нас обход Краснодара в этом году будет завершён. В конце 2023 года часть участка от Краснодара до Керченского моста, в 2024 году ещё часть до Керченского моста будет полностью построена. Четырёхполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмём в автомобильное кольцо", — уточнил он.

Хуснуллин также указал в телеграм-канале, что 1039 километров дорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных уже в этом году. Будет проведена диагностика их состояния на предмет ремонта и обеспечения безопасности автодвижения.