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27 февраля, 17:39

В Луганске снова заработает авиаремонтный завод

Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода при поддержке "Ростеха"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, который находится в простое с 2014 года. Выйти на прежний уровень предприятию поможет Объединённая двигателестроительная корпорация "Ростеха".

"Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода", — говорится на сайте Правительства РФ.

В рамках рабочей поездки в ЛНР Мантуров отметил, что вопрос задолженности зарплаты перед сотрудниками завода будет решён. Также планируется проведение на предприятии инвентаризации, а сотрудникам по необходимости обеспечат допобучение.

"Примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы", — сказал вице-премьер.

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Что касается Донецкой Народной Республики, о программе развития региона ранее рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ирина Фальке
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