В Луганске снова заработает авиаремонтный завод

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, который находится в простое с 2014 года. Выйти на прежний уровень предприятию поможет Объединённая двигателестроительная корпорация "Ростеха".

"Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода", — говорится на сайте Правительства РФ.

В рамках рабочей поездки в ЛНР Мантуров отметил, что вопрос задолженности зарплаты перед сотрудниками завода будет решён. Также планируется проведение на предприятии инвентаризации, а сотрудникам по необходимости обеспечат допобучение.