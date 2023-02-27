В Луганске снова заработает авиаремонтный завод
Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода при поддержке "Ростеха"
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, который находится в простое с 2014 года. Выйти на прежний уровень предприятию поможет Объединённая двигателестроительная корпорация "Ростеха".
"Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода", — говорится на сайте Правительства РФ.
В рамках рабочей поездки в ЛНР Мантуров отметил, что вопрос задолженности зарплаты перед сотрудниками завода будет решён. Также планируется проведение на предприятии инвентаризации, а сотрудникам по необходимости обеспечат допобучение.
"Примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы", — сказал вице-премьер.
Что касается Донецкой Народной Республики, о программе развития региона ранее рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС / Кирилл Кухмарь