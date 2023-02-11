Хуснуллин назвал основные направления программы развития ДНР

Главными направлениями программы социально-экономического развития ДНР до 2030 года станут создание рабочих мест, развитие бизнеса и производства. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале по итогам визита в республику.

"По поручению президента отработали с командой региона программу социально-экономического развития, которую мы должны до 1 марта уже составить", — отметил он.

Хуснуллин посетил несколько объектов в ДНР. Он завил, что уже в следующем году в Мариуполе откроют перинатальный центр, который строят по поручению президента РФ. Вице-премьер добавил, что будет восстановлен и Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. Также он осмотрел Приазовский университет в Мариуполе и Харцызский трубный завод, который уже работает.