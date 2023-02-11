Хуснуллин посетил с рабочей поездкой Херсонскую и Запорожскую области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочей поездкой, где обсудил социально-экономическое развитие регионов. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

В процессе визита Хуснуллин проверил ход строительства объектов в Бердянске и Геническе. Работы там идут в плановом режиме, а в районе Арабатской стрелки они и вовсе продвигаются к завершению. В дальнейшем там планируется простимулировать развитие инфраструктуры вокруг объектов. Причём речь идёт не только о строительстве дорог, мостов и жилья, но и о промышленных предприятиях.

"Провёл совещания с главами Запорожской и Херсонской областей, где обсудили программы социально-экономического развития. Подготовка документов началась, важно доработать их и утвердить к 1 апреля", — сообщил вице-премьер.

По его словам, Москва будет на постоянной основе координировать работу с документами. В первую очередь, подчеркнул Хуснуллин, это важно для обеспечения роста качества жизни людей в данных регионах.