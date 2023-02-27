Газета "Голос Новороссии" появилась в новых регионах РФ

У новых российских регионов появилось своё издание — "Голос Новороссии", оно будет выходить в электронном и бумажном виде, первый номер газеты появился в годовщину начала СВО.

"Голос Новороссии" будет писать о новостях и повседневной жизни новых регионов России, об их интеграции в единое культурное, экономическое и цивилизационное пространство РФ. Надеемся, что наше издание заинтересует самую широкую аудиторию, как в Новороссии, так и за её пределами, станет местом для открытого обсуждения текущих событий и будущего новых регионов РФ", — говорится на сайте издания.

Главным редактором стала Юлия Шамаль, писательница и медиаменеджер, которая уже успела поработать в присоединённых регионах. Партнёры газеты: Фонд гражданских проектов "Сталкер" и информационное агентство "Регнум" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Печатная версия газеты поступила в продажу в крупных городах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо сайта у издания уже есть свой телеграм-канал и страница в ВК.