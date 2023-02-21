Путин назвал развитие культуры приоритетом возрождения мира в Донбассе и Новороссии
Россия восстановит сотни культурных объектов в новых российских регионах, потому что развитие культуры — это ступень к установлению мирной жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания", — пояснил он.
Кроме того, Путин обратился с тёплыми словами к жителям новых регионов и поблагодарил их за решимость "быть с Россией, со своей Родиной", несмотря на угрозы Украины. Он также пообещал возрождение мирной жизни и безопасности.
ТАСС / Сергей Фадеичев