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21 февраля, 11:03

Путин назвал развитие культуры приоритетом возрождения мира в Донбассе и Новороссии

Россия восстановит сотни культурных объектов в новых российских регионах, потому что развитие культуры — это ступень к установлению мирной жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания", пояснил он.

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Кроме того, Путин обратился с тёплыми словами к жителям новых регионов и поблагодарил их за решимость "быть с Россией, со своей Родиной", несмотря на угрозы Украины. Он также пообещал возрождение мирной жизни и безопасности.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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