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29 марта, 14:39

Путин назначил нового главу Омской области

Путин принял отставку Буркова с поста главы Омской области и назначил врио губернатора Хоценко

<p>Виталий Хоценко. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Виталий Хоценко. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Президент России Владимир Путин сменил главу Омской области: Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Омской области Буркова А.Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: Принять отставку губернатора Омской области Буркова А.Л. по собственному желанию. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области", — говорится в документе.

Ранее президент провёл совещание с Хоценко, обсудил с ним вопросы экономики и предложил занять пост главы Омской области.

Виталий Хоценко возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов. Хоценко имеет опыт работы на руководящих должностях в системе органов исполнительной власти субъектов РФ (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Донецкая Народная Республика) и опыт госслужбы на федеральном уровне с фокусом на региональной проблематике.

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А 15 марта президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства одного из новых регионов России — ЛНР. Кузнецов также является выпускником "школы губернаторов".

Александра Вишнякова
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