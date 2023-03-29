Путин назначил нового главу Омской области

Президент России Владимир Путин сменил главу Омской области: Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Омской области Буркова А.Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: Принять отставку губернатора Омской области Буркова А.Л. по собственному желанию. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области", — говорится в документе.

Ранее президент провёл совещание с Хоценко, обсудил с ним вопросы экономики и предложил занять пост главы Омской области.

Виталий Хоценко возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов. Хоценко имеет опыт работы на руководящих должностях в системе органов исполнительной власти субъектов РФ (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Донецкая Народная Республика) и опыт госслужбы на федеральном уровне с фокусом на региональной проблематике.