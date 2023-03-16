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16 марта, 12:45

Испытание напряжением: Чем отличился в ЛНР новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов

Депутат из ЛНР объяснил, как опыт работы в республике поможет Кузнецову руководить Чукоткой

<p>Владислав Кузнецов. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель</p>

Владислав Кузнецов. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Назначение Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа высоко оценил в беседе с Лайфом депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков, напомнив, что чиновник отлично справлялся с обязанностями и во время работы в республике. С 9 июня 2022 года он занимал пост первого заместителя председателя Правительства Луганской Народной Республики.

"Назначение Владислава Кузнецова для начала в ЛНР было для нас знаковым, потому что это был один из топ-менеджеров, людей с опытом, которые зашли для того, чтобы максимально эффективно ускорить переход нашей экономики, работы наших органов и всех сфер жизни на стандарты Российской Федерации", — пояснил собеседник Лайфа.

По его словам, Кузнецов смог наладить местное производство, в том числе в сфере производства мяса и сельхозпродуктов, чтобы отрегулировать цены в ЛНР, а также выстроил работу крупных российских торговых сетей в регионе. Как итог — стоимость продукции снизилась на 7–11%. Поляков уверен, что полученный опыт в непростых условиях и в сложном субъекте поможет чиновнику на новом месте в Чукотском автономном округе.

Он также отметил, что Кузнецов отлично выстроил взаимодействие между органами власти разных уровней, сделав решение любых вопросов максимально эффективным. Хотя срок пребывания чиновника в Правительстве ЛНР не был долгим, но оказался результативным, позволяющим запустить следующие процессы развития, отметил Поляков.

"Я рад, что довелось нам с ним поработать, и уверен, что на новом поприще, куда его делегировал Владимир Владимирович Путин, это Чукотка, он сможет применить все навыки, опыт, которые он успел получить здесь, работая с достаточно тяжёлой масштабной территорией, в которой реально сейчас идут боевые действия", подытожил он.

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Напомним, президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства одного из новых регионов России — Луганской Народной Республики.

Ольга Годуненко
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