Путин назначил и.о. главы Чукотки Владислава Кузнецова

Отметим, что Владислав Кузнецов является выпускником четвёртого потока "школы губернаторов" — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Во время рабочей встречи по видео-конференц-связи он пообещал главе государства служить Родине и быть полезным в регионе. Кузнецов также рассказал, что вызвался добровольцем, когда появилась возможность работать в ЛНР, и у него не было никаких сомнений.