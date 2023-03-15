Путин назначил и.о. главы Чукотки Владислава Кузнецова
Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства одного из новых регионов России — Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по видео-конференц-связи провёл рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гариевичем", — сказал пресс-секретарь российского лидера, уточнив, что Кузнецов назначен и.о. главы Чукотки.
Напомним, ранее пост губернатора АО занимал Роман Копин, он отправлен в отставку по собственному желанию. Об этом свидетельствует указ российского лидера, размещённый на сайте Кремля.
"Принять отставку Губернатора Чукотского автономного округа Копина Р.В. по собственному желанию", — говорится в документе.
Отметим, что Владислав Кузнецов является выпускником четвёртого потока "школы губернаторов" — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Во время рабочей встречи по видео-конференц-связи он пообещал главе государства служить Родине и быть полезным в регионе. Кузнецов также рассказал, что вызвался добровольцем, когда появилась возможность работать в ЛНР, и у него не было никаких сомнений.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин заявил о важности защиты прав граждан и укрепления правопорядка для развития РФ.
Сайт Правительства Луганской Народной Республики