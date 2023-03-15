В Кремле завершились переговоры Путина и Асада

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча продолжалась три часа.

"Да. 30 минут назад", — сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о завершении переговоров.