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15 марта, 17:44

В Кремле завершились переговоры Путина и Асада

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча продолжалась три часа.

"Да. 30 минут назад", — сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о завершении переговоров.

В ходе переговоров лидеры обсудили тему двусторонних отношений и урегулирование ситуации в Арабской Республике. А в начале встречи Асад поддержал Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами".

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Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, а сегодня, 15 марта, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров".

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ТАСС / Владимир Гердо

Варвара Романова
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