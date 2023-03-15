В Кремле завершились переговоры Путина и Асада
В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча продолжалась три часа.
"Да. 30 минут назад", — сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о завершении переговоров.
В ходе переговоров лидеры обсудили тему двусторонних отношений и урегулирование ситуации в Арабской Республике. А в начале встречи Асад поддержал Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами".
Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, а сегодня, 15 марта, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров".
ТАСС / Владимир Гердо