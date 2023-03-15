Шойгу заявил, что большая часть работы по ликвидации терроризма в Сирии уже сделана

Министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом заявил, что большая часть работы по освобождению Сирии от международного терроризма уже сделана.

Шойгу на переговорах с министром обороны Сирии Махмудом Аббасом. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Мы за последние годы прошли с вами огромный путь, огромную дистанцию, в части освобождения территории Сирии от международного терроризма. Впереди ещё, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана", — сказал Шойгу.

На встрече с Аббасом он также выразил соболезнования сирийскому народу в связи со случившимся землетрясением в феврале этого года. В свою очередь министр обороны Сирии поблагодарил за оказанную российской стороной помощь и выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества.