Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Сирии Башар Асад, прибывший в Москву с рабочим визитом, 15 марта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, в ходе визита он проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что стороны, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров".