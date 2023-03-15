Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Сирии Башар Асад, прибывший в Москву с рабочим визитом, 15 марта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Видео © LIFE
Асад возложил венок из красных роз в обрамлении ленты цветов национального флага САР и почтил память павших воинов минутой молчания. Президента сопровождали члены сирийской делегации.
Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, в ходе визита он проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что стороны, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров".
LIFE