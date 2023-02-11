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11 февраля, 11:14

Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за поддержку в связи с землетрясением

Сирия благодарна России и её гражданам за поддержку в связи с землетрясением. Об этом заявил президент республики Башар Асад в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что власти страны не удивлены помощи Москвы, ведь государства дружат и придерживаются одинаковых ценностей. Так, РФ поддерживала Дамаск в борьбе с терроризмом и сейчас оказывает помощь на фоне такой катастрофы.

"Мы бы хотели передать нашу благодарность не только российскому правительству, но и россиянам. Спасибо вам огромное", — сказал Асад.

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Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых более 80 тысяч. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Там число жертв возросло до 1387 человек.

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Светлана Оперук
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