Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за поддержку в связи с землетрясением
Сирия благодарна России и её гражданам за поддержку в связи с землетрясением. Об этом заявил президент республики Башар Асад в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что власти страны не удивлены помощи Москвы, ведь государства дружат и придерживаются одинаковых ценностей. Так, РФ поддерживала Дамаск в борьбе с терроризмом и сейчас оказывает помощь на фоне такой катастрофы.
"Мы бы хотели передать нашу благодарность не только российскому правительству, но и россиянам. Спасибо вам огромное", — сказал Асад.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых — более 80 тысяч. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Там число жертв возросло до 1387 человек.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ