Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за поддержку в связи с землетрясением

Сирия благодарна России и её гражданам за поддержку в связи с землетрясением. Об этом заявил президент республики Башар Асад в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что власти страны не удивлены помощи Москвы, ведь государства дружат и придерживаются одинаковых ценностей. Так, РФ поддерживала Дамаск в борьбе с терроризмом и сейчас оказывает помощь на фоне такой катастрофы.