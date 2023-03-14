Президент Сирии Асад прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент Сирии Башар Асад вечером 14 марта прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщается в Телеграм-канале канцелярии сирийского лидера, во время поездки в российскую столицу его сопровождает "большая делегация министров".

"Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в РФ, в ходе которого он проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.

В пресс-службе Кремля журналистам уже подтвердили, что Путин завтра, 15 марта, проведёт переговоры с сирийским коллегой. Там отметили, что стороны, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё.