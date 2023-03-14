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14 марта, 18:06

Президент Сирии Асад прибыл в Москву для переговоров с Путиным

<p>В московском аэропорту Башара Асада встречал почётный караул и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Обложка<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/57488/photos/53625" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© Telegram / <a href="https://t.me/SyrianPresidency/3703" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SyrianPresidency</a></p>

В московском аэропорту Башара Асада встречал почётный караул и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Обложка © Telegram / SyrianPresidency

Президент Сирии Башар Асад вечером 14 марта прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщается в Телеграм-канале канцелярии сирийского лидера, во время поездки в российскую столицу его сопровождает "большая делегация министров".

"Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в РФ, в ходе которого он проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным", — говорится в заявлении.

В пресс-службе Кремля журналистам уже подтвердили, что Путин завтра, 15 марта, проведёт переговоры с сирийским коллегой. Там отметили, что стороны, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё.

Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву

Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву

А ранее Путин заявил о подготовке к встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Российский президент выразил желание показать китайскому коллеге недавно открытую Большую кольцевую линию московского метро.

Наталья Исакова
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