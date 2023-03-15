В Кремле начались переговоры Путина и Асада
В Кремле начались переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Российский лидер, приветствуя сирийского коллегу в Москве, отметил, что благодаря совместным усилиям достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, что даёт возможность стабилизировать ситуацию в САР. Он также выразил готовность поддержать Дамаск в ситуации с разрушительным землетрясением.
"К сожалению, сирийский народ столкнулся с ещё одной серьёзной проблемой — катастрофой, землетрясением. Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать. Наши подразделения по линиям МЧС, Вооружённых сил также свой вклад вносят в борьбу с последствиями", — добавил Путин.
Асад в свою очередь ещё раз заявил о поддержке Сирией специальной военной операции на Украине.
"Наша позиция не исходит только из дружбы и преданности, которая есть между нами, — наша позиция исходит из того, что мир нуждается в стабилизации, иначе придёт к большому краху", — добавил сирийский лидер.
Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, а сегодня, 15 марта, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров". Ранее в Кремле рассказали, что лидеры двух стран в ходе встречи, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг неё.
ТАСС / Михаил Климентьев