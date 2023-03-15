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15 марта, 11:08

В Кремле рассказали, чему будут посвящены переговоры Путина и Асада

Песков: Путин и Асад обсудят сирийское урегулирование и двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад в ходе переговоров в Москве обсудят тему двусторонних отношений и урегулирования ситуации в Арабской Республике. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь прежде всего во главе угла двусторонние российско-сирийские отношения, взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", — отметил представитель Кремля.

Ещё одной темой, которую наверняка затронут лидеры государств, станут взаимоотношения Сирии и Турции.

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Напомним, президент Сирии Башар Асад 14 марта прилетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе поездки его сопровождает "большая делегация министров".

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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