Асад поддержал Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами"
Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую спецоперацию
Президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что поддерживает нашу страну в борьбе со "старыми и новыми нацистами".
"Так как это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, я хочу воспользоваться моментом и повторить сирийскую позицию в поддержку России в борьбе против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их", — отметил глава САР.
Ранее о поддержке СВО Асад говорил в июне прошлого года. Тогда он отметил, что действия России сегодня способствуют восстановлению международного баланса, что отражается и на Сирии.
Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, а сегодня, 15 марта, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров".
ТАСС / Михаил Терещенко