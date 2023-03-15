ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 15:09

Асад поддержал Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами"

Президент Сирии Асад на встрече с Путиным поддержал российскую спецоперацию

Президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что поддерживает нашу страну в борьбе со "старыми и новыми нацистами".

"Так как это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, я хочу воспользоваться моментом и повторить сирийскую позицию в поддержку России в борьбе против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их", — отметил глава САР.

Ранее о поддержке СВО Асад говорил в июне прошлого года. Тогда он отметил, что действия России сегодня способствуют восстановлению международного баланса, что отражается и на Сирии.

В Кремле рассказали, чему будут посвящены переговоры Путина и Асада
В Кремле рассказали, чему будут посвящены переговоры Путина и Асада

Напомним, Асад прибыл в Москву вечером 14 марта, а сегодня, 15 марта, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Сопровождает сирийского лидера "большая делегация министров".

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
  • Новости
  • Башар Асад
  • Сирия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar