Асад поддержал Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами"

"Так как это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, я хочу воспользоваться моментом и повторить сирийскую позицию в поддержку России в борьбе против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их", — отметил глава САР.