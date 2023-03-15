Путин заявил о важности защиты прав граждан и укрепления правопорядка для развития РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что защита прав граждан РФ и укрепление правопорядка являются базовыми условиями для развития страны.

"Защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка — это принципиальное, базовое условие развития России как правового суверенного государства", — отметил глава страны в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.