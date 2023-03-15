Путин заявил о важности защиты прав граждан и укрепления правопорядка для развития РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что защита прав граждан РФ и укрепление правопорядка являются базовыми условиями для развития страны.
"Защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка — это принципиальное, базовое условие развития России как правового суверенного государства", — отметил глава страны в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
Ранее в ходе заседания российский лидер призвал уделять особое внимание защите прав военнослужащих и их семей, а также поддержке родственников погибших.
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LIFE / Павел Баранов