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14 марта, 17:50

Путин: Европейцы утратили ген независимости

Президент России Владимир Путин считает, что представители европейских стран утратили ген независимости и суверенитета. Таким мнением он поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Вообще-то у европейцев, на мой взгляд, утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что уход западных компаний из РФ не повлиял на рынок

Путин заявил, что уход западных компаний из РФ не повлиял на рынок

Ранее Путин назвал полной чушью версии о подрыве "Северных потоков" некими украинскими активистами. Он отметил, что теракт был совершён на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут.

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kremlin.ru

Варвара Романова
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