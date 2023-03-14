Путин: Европейцы утратили ген независимости
Президент России Владимир Путин считает, что представители европейских стран утратили ген независимости и суверенитета. Таким мнением он поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Вообще-то у европейцев, на мой взгляд, утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются", — сказал российский лидер.
Ранее Путин назвал полной чушью версии о подрыве "Северных потоков" некими украинскими активистами. Он отметил, что теракт был совершён на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут.