Путин заявил, что уход западных компаний из РФ не повлиял на рынок

После ухода из РФ западных компаний в стране не произошло никакого обрушения рынка, пропавшие бренды легко заменили отечественные предприятия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас всё сразу рухнет. Ничего подобного не произошло", — сказал он.

По словам главы государства, в России "подросли и окрепли" участники экономической деятельности. Он считает, что у них появился свой уровень культуры и наработанные связи во всём мире.