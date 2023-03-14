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14 марта, 14:27

Путин заявил, что уход западных компаний из РФ не повлиял на рынок

После ухода из РФ западных компаний в стране не произошло никакого обрушения рынка, пропавшие бренды легко заменили отечественные предприятия. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас всё сразу рухнет. Ничего подобного не произошло", — сказал он.

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"Тенденция на повышение": Путин заявил о росте зарплат россиян

По словам главы государства, в России "подросли и окрепли" участники экономической деятельности. Он считает, что у них появился свой уровень культуры и наработанные связи во всём мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сложности 2022 года пошли экономике России только на пользу.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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