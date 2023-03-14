"Тенденция на повышение": Путин заявил о росте зарплат россиян
Путин заявил, что в России после спада начался рост зарплат и реальных доходов населения
Зарплаты и реальные дохода населения России в данный момент перешли к росту после снижения, которое наблюдалось некоторое время назад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.
"Надо сказать откровенно, у нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения. На 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет всё-таки на повышение", — подчеркнул Путин.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что сложности прошлого года пошли экономике РФ на пользу, сделав её более суверенной и самостоятельной.
kremlin.ru