"Тенденция на повышение": Путин заявил о росте зарплат россиян

Зарплаты и реальные дохода населения России в данный момент перешли к росту после снижения, которое наблюдалось некоторое время назад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

"Надо сказать откровенно, у нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения. На 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет всё-таки на повышение", — подчеркнул Путин.