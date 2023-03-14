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14 марта, 14:04

Путин согласился, что экономику РФ в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше

Путин: Сложности 2022 года пошли экономике России на пользу

Сложности 2022 года пошли экономике России только на пользу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

"Несмотря на определённые издержки, я думаю, что прошлый год пошёл только на пользу с учётом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов", — отметил президент, отвечая на вопросы рабочих.

Путин назвал кратное усиление экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года

Путин назвал кратное усиление экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года

Также глава государства согласился с мнением, что в данном случае подходят слова немецкого философа Фридриха Ницше: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее".

"Ну, примерно так", — рассмеялся президент.

Кроме того, на встрече с рабочими Путин заявил, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло. Фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал, заметил глава государства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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