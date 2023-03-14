Путин согласился, что экономику РФ в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше
Путин: Сложности 2022 года пошли экономике России на пользу
Сложности 2022 года пошли экономике России только на пользу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.
"Несмотря на определённые издержки, я думаю, что прошлый год пошёл только на пользу с учётом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов", — отметил президент, отвечая на вопросы рабочих.
Также глава государства согласился с мнением, что в данном случае подходят слова немецкого философа Фридриха Ницше: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее".
"Ну, примерно так", — рассмеялся президент.
Кроме того, на встрече с рабочими Путин заявил, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло. Фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал, заметил глава государства.
Kremlin.ru