Путин согласился, что экономику РФ в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше

Сложности 2022 года пошли экономике России только на пользу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

"Несмотря на определённые издержки, я думаю, что прошлый год пошёл только на пользу с учётом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов", — отметил президент, отвечая на вопросы рабочих.

Также глава государства согласился с мнением, что в данном случае подходят слова немецкого философа Фридриха Ницше: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее".

"Ну, примерно так", — рассмеялся президент.